Coupe Davis : David Goffin a échangé des balles avec Leonid, 98 ans, le plus vieux joueur de tennis du monde

"J’aimerais jouer comme lui à son âge". David Goffin s’est montré admiratif de la "performance" de son sparring d’un instant, Leonid, 98 ans, capable de taper la balle avec des champions de trente ans et moins. Autant dire, des jeunots…

Leonid Stanislavskyi est venu à Hambourg, où se disputent cette semaine des matches de Coupe Davis, à l’invitation d’Alexander Zverev. Et il a eu l’occasion d’échanger quelques balles avec le joueur allemand, mais aussi avec Lleyton Hewitt (le capitaine de l’équipe australienne), Sébastien Grosjean (le capitaine de l’équipe de France), et donc David Goffin.

C’est sa nouvelle passion, voyager et rencontrer des joueurs professionnels. Son plus grand rêve, c’était de se retrouver sur un terrain avec Rafael Nadal, son idole. Et il l’a fait, en octobre 2021, à l’Académie du joueur espagnol.