Coupe Davis : Coppejans battu par Sultanov, la Belgique menée contre l’Ouzbékistan

Kimmer Coppejans (ATP 184) a été battu par Khumoyun Sultanov (ATP 421) 7-6 (10/8), 3-6, 7-6 (8/6) dans le premier match du duel entre la Belgique et l’Ouzbékistan, au premier tour du Groupe mondial I de la Coupe Davis, samedi à Hasselt. La rencontre a duré 3 heures et 7 minutes.

Coppejans perdait la première manche après avoir manqué trois balles de set dans le jeu décisif. Dans le deuxième set, il concédait le tout premier service, débreakait aussitôt et faisait le break pour mener 5-3 avant de revenir à une manche partout. Dans le troisième set, Coppejans faisait le break d’entrée, mais Sultanov lui prenait sa mise en jeu (3-3). Dans le jeu décisif, Coppejans sauvait trois balles de match mais cédait 8/6.

Ce premier duel sera suivi par la rencontre entre Joris De Loore (ATP 166) et Sergey Fomin (ATP 700). Dimanche, le duo Sander Gillé (ATP 20 en double)/Joran Vliegen (ATP 21 en double) sera opposé à Sergey Fomin (ATP 347 en double) et Maxim Shin (ATP 778 en double). De Loore jouera le 4e match contre Sultanov avant la conclusion entre Coppejans et Fomin, sous réserve des modifications que peuvent toujours apporter les deux capitaines.

Sélectionné par Steve Darcis, présent pour la première fois sur le banc belge en tant que capitaine, David Goffin (ATP 100) a préféré renoncer, ne s’estimant pas encore prêt à reprendre la compétition.

La Belgique avait perdu son match de qualification pour les Finales de la Coupe Davis en février, face à la Corée du Sud (3-2), alors qu’elle menait 0-2. Elle doit donc s’extraire de ce match pour avoir une chance de se qualifier à nouveau pour les Finales, au début de l’année prochaine. Si elle est battue, elle disputera des barrages pour le maintien dans le Groupe mondial I.