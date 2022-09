Coupe Davis : Alexander Zverev à nouveau sérieusement blessé, et absent de la phase de groupe (et du match contre la Belgique)

On l’avait quitté en grande détresse, en demi-finale de Roland-Garros. Alexander Zverev avait dû abandonner, contre Rafael Nadal, à cause d’une sale blessure à la cheville droite.

Le numéro un allemand avait ensuite été opéré. Et il avait entamé une longue période de revalidation. Il avait évidemment raté Wimbledon, et il avait également déclaré forfait pour l’US Open. Mais il visait un retour sur les courts à l’occasion de la Coupe Davis à Hambourg.

Ce ne sera pas le cas. Dimanche, Alexander Zverev, le cinquième joueur du monde, a ressenti une vive douleur, en plein entraînement. Incapable de marcher, il a dû se rendre à l’évidence, il ne jouera pas cette semaine, à domicile. Il a peut-être trop forcé pour retrouver le chemin des courts, et sa cheville n’a pas tenu. Il souffre maintenant d’un œdème osseux. Il ne pourra plus monter sur un terrain pendant des semaines, et peut-être même des mois.

L’Allemagne fait partie des adversaires de la Belgique, et en particulier de David Goffin, en phase de groupe de la Coupe Davis. Le premier joueur de l’équipe sera donc Oscar Otte, 52e mondial.