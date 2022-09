Coupe Davis : A la rencontre de Michael Geerts, le cinquième joueur de l’équipe belge

Peut-on dire qu’avoir apporté ce point à la Belgique, c’est le meilleur souvenir de votre carrière ?

Oui, je pense que c’était ma meilleure expérience. Parce que c’était en équipe, et j’adore jouer pour mon pays. Et même s’il n’y avait pas beaucoup de public, parce qu’on jouait pendant le Covid, cela reste une expérience inoubliable. C’était magnifique.

On ne connaît pas bien votre caractère. Comment êtes-vous, dans un groupe comme celui-là ?

Je suis quelqu’un qui aime rigoler, mais je suis aussi très sérieux. En particulier pendant les entraînements. Et comme je suis le joueur "réserve", c’est à moi de réussir de bons entraînements, pour faire douter le capitaine, et éventuellement avoir une chance de jouer cette semaine. On est un bon groupe, on s’entend bien, et on rigole ensemble.

Et sur le banc, vous criez, vous vous levez tout le temps, vous êtes nerveux ?

Je pense que je suis "énergétique", parce que je suis quelqu’un qui veut gagner, y compris quand je ne joue pas. C’est l’équipe qui gagne, et quand on fait partie de l’équipe, il est important de communiquer de l’énergie aux joueurs. Je suis vraiment dans le match, mais je ne suis pas très nerveux, parce que j’ai confiance en eux. J’essaye de communiquer mon énergie, et je pense que cela aide, d’avoir une équipe derrière soi. C’est ce que j’ai vécu au Paraguay, ça m’avait donné un "boost".

Si l’on vous compare avec les quatre autres joueurs de l’équipe, on peut dire que vous n’avez pas la même vie. Ils jouent des Grands Chelems et des tournois ATP, mais pas vous. Sauf lors du récent US Open, où vous avez joué un match de qualification. Est-ce un but, pour vous, de jouer ce genre de tournois ?

Oui, parce que c’est le but de tous les joueurs. Et j’arrive à apprendre d’eux, cette semaine. Ici, on est des coéquipiers, et on s’entend très bien. David a une expérience énorme, et on en a beaucoup parlé ensemble. On a aussi parlé de ce que je pouvais encore améliorer. Ces conversations sont très intéressantes pour moi, parce que je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre, et que j’ai encore de la marge. C’est à moi de faire mieux. Je sais que j’en suis capable, que je peux jouer des tournois ATP, que je peux jouer tous les Grands Chelems, et pas seulement une fois comme ici à New York. Et je pense que je peux être un joueur du top 200. C’est à moi d’améliorer mon jeu, et de m’améliorer dans tous les domaines, le mental, le physique. J’essaye d’investir dans ma carrière, pour franchir la prochaine étape.