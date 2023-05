Coupe d’Italie : l’Inter Milan et Lukaku peuvent déjà soulever une coupe avant l’Europe

Un peu comme l’Inter, pas encore assurée d’une place en C1 la saison prochaine, la Fiorentina a déçu en championnat (11e, à deux journées de la fin). Mais la Viola s’est aussi rachetée avec les coupes, avec notamment une finale de Ligue Europa Conférence à disputer le 7 juin contre West Ham.

En Coupe d’Italie, la Viola a bénéficié dans son tableau des faux pas de l’AC Milan, son adversaire promis en quart, et de Naples, qui pouvait lui échoir en demi-finale, deux équipes tombées dès les huitièmes.

Elle n’en arrive pas moins avec un moral d’acier, décidée à remporter sa septième Coupe d’Italie, 22 ans après la dernière en 2001, qui est aussi le dernier trophée en date du club florentin.

"On devra jouer comme on est : une équipe vraiment imprévisible. On a une grande confiance", a affirmé le directeur sportif Daniele Pradè.

Loin de bénéficier d’un effectif aussi fourni que celui de l’Inter, l’entraîneur de la Viola Vincenzo Italiano, 45 ans, dont la réputation ne cesse de grandir dans le football italien, a admis que son équipe était "épuisée" après avoir bataillé sur tous les fronts.

"Mais je suis convaincu qu’on va récupérer toute notre énergie, au moins pour mettre en difficulté l’une des meilleures équipes d’Italie", a lancé le technicien, dont le nom est cité par la presse comme un possible successeur de Luciano Spalletti à Naples si ce dernier quittait le club après le titre de champion.

En championnat, la Fiorentina a d’ailleurs remporté la dernière confrontation contre l’Inter (1-0), à San Siro début avril. De quoi nourrir ses espoirs de décrocher un succès synonyme de qualification en Ligue Europa.