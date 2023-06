Coupe d’Europe de basket 3X3 – Les Belgian Lions en demi-finale du tournoi qualificatif de Constanta en Roumanie

La Belgique s’est imposée face au Danemark 12 à 10 pour se hisser en demi-finale du tournoi de qualifications de Constanta en Roumanie dimanche en vue de la Coupe d’Europe de basket 3X3.

Les Belgian Lions l’ont emporté avec Thibaut Vervoort (7 points), Bryan De Valcke (3), Dennis Donkor (1) et Caspar Augustijnen (1). Les Belges de Steve Ibens avaient remporté samedi leurs deux matches de poule contre la Croatie (10-7) et l’Estonie (16-9) et joueront pour une place en finale en fin d’après-midi contre l’Allemagne. Les finalistes ainsi que le vainqueur du match pour la 3e place se qualifient pour la Coupe d’Europe à Jerusalem en Israël du 5 au 7 septembre.

Le quatuor s’était incliné en barrage pour accéder aux quarts de finale, s’inclinant contre la Lettonie la semaine dernière à la Coupe du monde à Vienne en Autriche. Il n’y a pas d’équipe féminine belge à Constanta.