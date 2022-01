Autre surprise de la soirée, l'élimination de Cologne (D1) par le HSV (D2), l'autre équipe de Hambourg. Après un nul 1-1 après la prolongation, l'équipe visitée a perdu aux tirs au but à la suite d'un incident assez rare : Florian Kainz, le dernier tireur de Cologne, a glissé au moment de sa frappe et a eu un double contact pied gauche - pied droit avec le ballon.

L'arbitre, peut-être le seul à l'avoir remarqué, a annulé le but et le HSV s'est imposé 4 tirs au but à 3.