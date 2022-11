Coup franc de 30 mètres : Chavez inscrit un but sensationnel et maintient l’espoir mexicain

Engagé dans une course aux points (et aux buts) pour accrocher la deuxième place du groupe C, le Mexique a pu compter sur un magnifique coup franc de Luis Chavez face à l’Arabie saoudite.

Le médian défensif a armé une frappe puissante et légèrement enroulée pour doubler l’avance des siens. Grâce à cette réalisation, les coéquipiers d’Hirving Lozano améliorent leur différence de buts. Un paramètre qui pourrait être décisif en cas de défaite de la Pologne face à l’Argentine. Les Mexicains devaient en effet résorber un retard de quatre buts sur l’équipe de Robert Lewandoswki. Reste à espérer pour eux que Chavez se retrouve encore en position de frappe d’ici le coup de sifflet final.