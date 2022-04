Coup dur pour Toma Nikiforov, qui doit renoncer à l'Euro de Sofia

Toma Nikiforov a déclaré forfait pour les championnats d'Europe de judo, qui se dérouleront du 29 avril au 1er mai à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Le Bruxellois, champion d'Europe en titre en catégorie -100 kg, l'a indiqué mercredi soir via son compte Instragram. Il précise qu'il s'est fracturé une côte lors du dernier Grand Chelem, début avril à Antalya.

Une décision particulièrement difficile à prendre pour le Belge d'origine bulgare, qui aurait pû combattre devant une partie de sa famille, toujours présente dans son pays d'orifine : "Après une analyse et une conversation avec le staff médical, mon coach et le directeur de la fédération, je ne participerai pas, pour raisons, médicales, aux prochains championnats d'Europe à Sofia", annonce le judoka belge d'origine bulgare. "Je me suis cassé une côte au dernier Grand Chelem et le risque serait trop grand si je combattais à l'Euro. Je suis triste et en colère mais c'est la bonne décision".

Toma Nikiforov, 29 ans et 4e mondial dans sa catégorie, avait décroché la médaille d'or des -100 kg de l'Eurp 2021 de Lisbonne en battant en finale le Géorgien Varlam Liparteliani. Il avait aussi été sacré champion d'Europe en 2018 à Tel Aviv et avait ramené le bronze des Mondiaux 2015 à Astana.