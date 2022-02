Coup dur pour le Standard : un de ses nouveaux renforts indisponible plusieurs semaines

Assurément, on peut parler de tuile pour le Standard de Liège. Avant le match de ce samedi contre le Cercle de Bruges, qui se disputera à huis clos, Luka Elsner, l’entraîneur des Rouches est confronté à un gros souci dans son effectif. Il va en effet devoir se passer des services de Gilles Dewaele, indisponible pour plusieurs semaines. L’ex-joueur du KV Courtrai s’est en effet blessé à l’entraînement cette semaine…

Transféré durant le mercato hivernal, le Flandrien avait rapidement trouvé ses marques au sein du onze liégeois. " Gilles Dewaele souffre des adducteurs " explique Luka Elsner " Une blessure qu’il s’est occasionnée lors du dernier entraînement. Les premiers signes ne sont pas encourageants et on s’oriente malheureusement vers une longue indisponibilité. J’espère que le diagnostic me donnera tort mais je suis plutôt pessimiste. C’est en tout cas problématique vu le rôle et la position occupés par ce joueur qui est rapidement devenu incontournable sur le flanc droit de la défense ".

On l’aura compris, cette blessure risque de poser des problèmes au tacticien franco-slovène. Il faut dire que les solutions à ce poste ne sont pas légion au Standard. Hugo Siquet a quitté les bords de Meuse pour rejoindre le club allemand de Fribourg alors que Collins Fai, actuellement à la CAN avec le Cameroun a signé à Al Taï en Arabie saoudite.

Nathan Ngoy titulaire contre le Cercle ?

Pour remplacer Gilles Dewaele dès ce samedi contre le Cercle, un nom se dégage, celui de Nathan Ngoy. Le jeune défenseur évolue désormais sur le flanc droit et non plus dans l’axe de l’arrière-garde liégeoise. Il semble donc tenir la corde comme le confirme Luka Elsner : " Nathan pourrait en effet être titulaire. On voit, notamment avec Alexandro Calut à gauche, que le Standard peut compter sur les jeunes joueurs de son académie. C’est donc un joueur sur qui je compte. On l’a préparé pour jouer à ce poste et c’est un candidat sérieux mais il n’est pas le seul. Il y a aussi Damjan Pavlovic qui a déjà occupé cette place. Je me laisse encore un peu de temps avant de prendre ma décision "

Retour de Selim Amallah

Pour le reste, Luka Elsner ne pourra toujours pas compter sur Abdoul Tapsoba qui jouera avec le Burkina Faso la petite finale de la CAN (match pour la troisième place) ce samedi alors que Noë Dussenne, qui souffre des ischios, est incertain. Cette petite gêne ne devrait toutefois pas empêcher le défenseur d’être opérationnel ce samedi selon le coach liégeois qui se réjouit de pouvoir à nouveau compter sur Selim Amallah : " C’est en effet une très bonne chose pour nous. Selim est de retour de la CAN où tout s’est bien passé pour lui. Il a joué et été titulaire avec le Maroc. Il va nous apporter d’autres solutions et je ne vais certainement pas m’en plaindre ". Selim Amallah qui devrait donc retrouver dès ce samedi une place de titulaire dans l’entrejeu liégeois. Un atout supplémentaire pour l’équipe de Sclessin qui, après sa défaite face à Malines, n’aura plus droit à l’erreur face au Cercle de Bruges.