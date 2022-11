Coup dur pour le Sénégal : blessé, Sadio Mané est forfait pour la Coupe du monde

Terrible nouvelle pour le Sénégal. Sadio Mané, sorti sur blessure lors de la rencontre entre le Bayern Munich et le Werder Brême mardi soir (victoire 6-1), ne disputera pas la Coupe du monde.

Dino Toppmöller, le coach assistant de Julian Nagelsmann au Bayern, s’était plutôt montré rassurant après la sortie du Sénégalais, déclarant que ce n’était "rien de grave" et que la participation de Mané au Mondial "n’était pas en danger". Et pourtant… Nos confrères de L’Équipe ont annoncé ce mercredi matin le forfait de Sadio Mané. Touché au tendon, le joueur âgé de 30 ans devrait manquer plusieurs semaines de compétition.

Après Paul Pogba, N’Golo Kanté ou encore Timo Werner, c’est désormais une autre star qui va manquer la Coupe du monde. Pour le plus grand malheur des Lions, vainqueurs de la CAN en janvier dernier, qui affronteront donc le Qatar, l’Équateur et les Pays-Bas sans leur joueur phare.