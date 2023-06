Coup du destin : Burnley et Kompany face à… Manchester City en ouverture de la Premier League

La Premier League a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2023-2024, qui débutera le 11 août prochain par un alléchant Burnley – Manchester City. Il ne faudra donc attendre… qu’une journée pour assister aux retrouvailles entre l’élève Vincent Kompany et son maître Pep Guardiola.

Sacré en Championship avec les Clarets, coach Kompany a vécu une première saison fantastique en Angleterre. En plus d’avoir atteint la barre symbolique des 100 points (101) en deuxième division anglaise, l’ancien capitaine des Diables Rouges est surtout parvenu à transmettre ses valeurs à un club réputé pour son style de jeu peu chatoyant.

Kompany va donc être très attendu pour sa deuxième saison à la tête des Clarets. Et quoi de mieux qu’un match à domicile face au champion en titre, et par ailleurs l'équipe dont il a été le capitaine de 2011-2019, pour débuter cette nouvelle saison.

La saison dernière, Kompany et Guardiola s’étaient déjà retrouvés à l’occasion d’un quart de finale de FA Cup. Manchester City n’avait alors laissé aucune chance aux Clarets, les écrasant 6-0 à l’Etihad Stadium.

On notera également la superbe affiche entre Chelsea et Liverpool dès la première journée de Premier League (le 13 août), deux équipes qui auront à cœur de se racheter après une saison cauchemardesque pour les Blues, et une saison en demi-teinte pour les Reds.