Coup double pour Michael Woods dans la 3e étape de la Route d'Occitanie

Le Canadien Michael Woods (Israel-Premier Tech) s'est imposé dans la 3e étape du Tour d'Occitanie (2.1) dont il est devenu le nouveau leader à une journée de la fin.

Après la deuxième étape rabotée de plus de 100 kilomètres en raison de la canicule, la Route d'Occitanie a repris samedi son rythme de croisière avec un étape de 188,7 kilomètres présentant 4.200 mètres de dénivelé positif entre Sigean Les Angles et le Lac de Belcère, à 1.842 mètres d'altitude.

Trois coureurs ont rapidement pris les commandes de la course : Morne van Niekerk (St Michel-Auber 93), Niccolo Bonifazio (TotalEnergies) et Jonathan Hivert (B&B Hotel-KTM). L'avantage sur le peloton a longtemps tourné autour des 4:30. Hivert a lâché prise à 100 kilomètres de l'arrivée. Van Nierkerk a été le dernier à résister au retour du peloton qui l'a réintégré à 70 kilomètres du but.

Quatre coureurs se sont dès lors portés à l'avant de la course. Un regroupement s'est produit à 30 kilomètres du but. L'Espagnol Carlos Rodriguez et le Canadien Michael Woods se sont ensuite isolés en tête à 15 kilomètres de l'arrivée, après s'être extrait d'une nouvelle attaque qui comprenait notamment, entre autres, Herrada, Valverde et Quintana. Woods a pris les devants à deux kilomètres de la ligne pour s'imposer dans la 3e étape de la course française avec plus d'une minute d'avance sur l'Espagnol Carlos Rodriguez et son compatriote Jesus Herrada. Woods a du même coup dépossédé l'Espagnol Roger Adria du maillot de leader de la course française.

La 4e et dernière étape de la Route d'Occitanie sera disputée dimanche entre Les Angles et Auterive sur la distance de 188,3 kilomètres.