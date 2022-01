Coup de tonnerre à Ottignies-LLN, un changement de majorité renvoie Ecolo dans l’opposition

La commune d’Ottignies Louvain-la-Neuve annonce ce mercredi matin qu’un changement de majorité est intervenu. "Les groupes OLLN 2.0-MR, Avenir (cdH) et PS ont conclu un nouvel accord de majorité, mettant fin à la coalition actuelle". Pour rappel, le collège était composé de la tripartite Ecolo-Avenir-PS, avec à la tête de la commune la bourgmestre Ecolo Julie Chantry. Cette nouvelle majorité renvoie donc Ecolo dans l’opposition.

Ces derniers jours, les tensions étaient de plus en plus palpables au sein du collège. Preuve en était, une lettre ouverte adressée à l’échevin Philippe Delvaux (Ecolo) et signée par Yves Leroy, conseiller communal Avenir. Dans cette lettre, le conseiller communal reprochait à l’échevin de critiquer sans cesse et de façon injuste l’UCLouvain. Vous pouvez sur ce point relire notre analyse de la situation.