Coup de théâtre : focus sur Will Van Moss, un comédien belge à New York

Une brillante audition à Londres et Will Van Moss décroche son admission à la New York Film Academy dont il sort diplômé en acting et comédie musicale en 2016. Comme on lui avait répété que son accent britannique ne lui permettrait pas de trouver un emploi d’acteur aux Etats-Unis, Will se forme à la Knignt-Thompson Speechwork et Linklate.

Aujourd’hui, Will est coach en accents et dialectes à la Prep NJ (Professional Performance Prep) quand il ne se produit pas sur les planches ou au cinéma. Hep Taxi l’a rencontré à New York en mai dernier.