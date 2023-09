Coup de théâtre : des spectacles et des surprises comme s'il en pleuvait !

Fin septembre, c'est au tour des salles des théâtres et des salles de spectacles de faire leur grand retour. Pour l'occasion, la RTBF lance l'opération Coup de théâtre en collaboration avec tout le secteur des arts vivants de la FWB.

Du 29 septembre au 8 octobre, une multitude de salles vous ouvrent leurs portes un peu partout à Bruxelles et en Wallonie et vous proposent des spectacles pour tous les âges et tous les goûts. Du cirque à la danse en passant par le théâtre et les spectacles de rue, les théâtres, les centres culturels, les différents lieux de spectacle de la FWB vous proposent un large éventail de découvertes en tous genres, vous n'aurez que l'embarras du choix.

Et cerise sur le gâteau, lorsque vous réserverez vos places, une surprise vous attendra qu'il s'agisse d'une deuxième place gratuite, d'une boisson offerte ou d'une réduction en fonction des lieux choisis !