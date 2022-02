Coup de théâtre à Ottignies-LLN : cdH et PS se réconcilient avec Ecolo et renoncent à former une nouvelle majorité avec le MR

Pour la liste OLLN 2.0, ce revirement est une cruelle désillusion. Croyant que son heure était venue, elle n’a pas senti que le vent était en train de tourner à l’approche du vote de la motion. Naïveté? Excès de confiance? Le temps qui s’est écoulé depuis l’annonce de la signature d’un nouveau pacte de majorité il y a deux semaines a joué contre les libéraux.

Une certitude, l’affaire ne laissera pas une bonne impression. Auprès des électeurs d’abord, qu’ils se soient réjouis de l’annonce d’un changement de majorité ou qu’ils l’aient dénoncé, la confiance risque d’être altérée par ces marchandages.

Les relations entre les groupes politiques en souffriront sans doute également. Dans l'opposition, OLLN 2.0 criera probablement à la trahison et ne manquera pas d’accuser les autres de duplicité, voire de cynisme et d’opportunisme. Et au sein de la majorité, comment reconstruire un climat serein et apaisé après de tels événements?

Dans une position très inconfortable, Avenir et le PS vont maintenant devoir expliquer leur marche arrière. Et justifier le maintien de la majorité actuelle après les critiques sévères formulées contre leur partenaire Ecolo.