Coup de théâtre à Ath : le Sauvage ne s’est finalement pas changé en Diable

La scène, retransmise en direct dans le journal télévisé de 19h30 ce dimanche 27 août, a dû en surprendre plus d’un. Le Sauvage, personnage controversé et incontournable de la Ducasse d’Ath, devait procéder à un début de métamorphose ce dimanche soir. Sauf que rien ne s’est passé comme annoncé.

Alors que la foule huait son apparition, le Sauvage a surgi sans aucun changement peu avant 20 heures dans les rues d’Ath. Il arborait son traditionnel visage grimé en noir et son anneau dans le nez.

Le Sauvage devait pourtant se transformer en Diable et tourner la page d'une tradition qui a valu à la Ducasse d’Ath d’être retirée de la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité établie par l’Unesco.

Une commission composée de soixante citoyens avait décidé de supprimer totalement le visage grimé en noir (aussi appelé "blackface") du personnage. Le Sauvage devait en principe opter pour un visage de diable rougeaud et renoncer par la même occasion à son anneau dans le nez. Il est finalement apparu tel qu'il était les années précédentes (sauf en 2022 où le Sauvage avait retiré son anneau).

"Le Sauvage, tel qu’on le connaît, sera présent au début du cortège. Il évoluera au fil du cortège et il y aura une surprise en fin de parade. Je ne peux en dire plus pour l’instant, avait annoncé plus tôt dans la journée Bruno Lefebvre, le bourgmestre d’Ath. Ce diable fantastique n’aura plus d’apparence humaine. Ce nouveau modèle de présentation sera totalement effectif lors de la ducasse de 2024".