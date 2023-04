Coup de soleil pendant votre enfance ? + 18% de risque de cancer de la peau adulte

Chaque année en Belgique, on dénombre 46.000 nouveaux cas de cancers de la peau. Et c’est dans l’enfance que nous préparons, sans nous en rendre compte, le mélanome de l’âge adulte.

C’est la raison pour laquelle Euromelanoma Belgique (un réseau de dermatologues européens fondé par six Belges et engagés dans la sensibilisation sur le cancer de la peau) entend toucher les jeunes, de 16 à 25 ans. Ils sont de plus en plus souvent déjà dépistés avec des tumeurs cutanées.

Or, "un jeune sur dix entre 16 et 25 ans ne sait comment faire attention lors d’un examen de sa peau et un jeune sur cinq qui remarque une tache suspecte ne consulte pas de dermatologue", souligne le dermatologue et président d’Euromelanoma Belgique, Thomas Maselis.

Pour atteindre cette cible par des messages de prévention, un roman graphique leur est destiné : le dessinateur de BD Mario Boon a réalisé cet ouvrage intitulé Sunny Side Up : Le soleil, un ami dangereux. La BD raconte le quotidien d’une femme qui se prépare pour un marathon.