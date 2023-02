Coup de sifflet final de la SNCB porté aux agressions dont est victime son personnel

En tant qu’employeur, la SNCB demande que toute agression à laquelle le personnel est confronté soit traitée sérieusement par tous les acteurs de la chaîne judiciaire, chaque situation faisant l’objet d’une plainte de la part des forces de police et chaque plainte faisant l’objet d’une enquête complète et sérieuse, ainsi que d’une sanction appropriée pour les auteurs. À cet effet, elle collabore avec les différents parquets et est en contact avec le Collège des procureurs généraux.

Outre le soutien psychologique immédiat, pour lequel la SNCB fait appel à une aide professionnelle et à 250 collaborateurs spécialement formés, la SNCB propose à ses collaborateurs une assistance juridique après chaque agression, afin qu’ils puissent déposer une plainte et qu’une enquête sur les faits soit ouverte. Dans chaque cas, la SNCB se tournera vers la justice en tant que partie lésée et, en cas de poursuites par le Parquet, la SNCB se constituera aussi systématiquement partie civile.

Les dossiers débouchant sur des poursuites pénales peuvent aboutir à des peines de prison avec ou sans sursis. Les agresseurs s’exposent également à des amendes ou à des travaux d’intérêt général. L’agression contre le personnel de services publics est aussi considérée comme une circonstance aggravante.