Coup de rein, vista et précision : Francis Amuzu claque un lob de 35 m

Francis Amuzu a ponctué la victoire d’Anderlecht contre Malines d’une bien belle manière (3-1). Dans les derniers instants de la partie, l’ailier a effacé deux joueurs du Kavé avant d’expédier un superbe envoi au fond des filets de Gaëtan Coucke.



Ciske qui se joue d’un opposant direct d’un coup de rein, on connaît. Amuzu qui claque un lob de 35 m, c’est moins fréquent. Coucke, trop avancé, a été le premier surpris.



"On était en contre-attaque. J’ai vu deux joueurs devant moi. J'ai juste essayer de passer entre les deux. J’ai levé la tête. J’ai vu que le gardien était sorti. Je me suis dit que j’allais essayer. J’ai bien frappé la balle et c'était goal", commente le joueur de 24 ans au micro d’Erik Libois. "Ce n'est pas un but facile. Tu dois voir les choses rapidement. ".



Sorti du banc une dizaine de minutes plus tôt, le joueur du Sporting a offert un joli cadeau à Paul Van Himst. Mis à l’honneur pour ses 80 ans et présent en tribune, il a apprécié. Tout comme Eddy Merckx.



Amuzu inscrit son 3e but de la saison. Sans aucun doute le plus beau. "Même chez les jeunes, je n'ai pas marqué des buts comme ça. C'est le plus beau but de ma vie. Je sais que je ne suis pas assez efficace (devant le but). Je travaille à tous les entraînements. Je travaille aussi ça avec un psychologue. Il m'aide beaucoup", précise-t-il.