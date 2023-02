«Coup de projecteur» : Cathy Immelen met en lumière les figures de l’ombre du cinéma belge

C’est bientôt les Magritte, et pour l’occasion, la série de capsules "Coup de projecteur" fait le focus sur les ingés son, les monteurs, les décorateurs… et le rôle essentiel qu’ils jouent lors d’un tournage.

Comme chaque année la semaine précédant la cérémonie des Magritte, la RTBF met à l’honneur les réalisateurs et acteurs qui ont marqué le cinéma belge, mais pas que ! Avec "Coup de projecteur", Cathy Immelen lève le voile sur de nombreuses autres professions indispensables à la création de films.

"Le grand public connaît les acteurs vedettes comme Virginie Efira, Benoit Poelvoorde, et François Damiens, quelques noms de réalisateurs, comme Lukas Dhondt, les frères Dardenne et Joachim Lafosse, mais derrière ces quelques noms, le cinéma c’est aussi une industrie et des centaines d’emplois en Belgique pour des techniciens reconnus dans le monde entier" explique Cathy Immelen.

Diffusée tous les soirs à 19h25 du 27 février au 3 mars, cette série de capsules vise donc avant tout à faire la lumière sur le travail de ces figures de l’ombre, généralement méconnues de la plupart des gens.

"Souvent on se lève quand arrive le générique, or les dizaines de personnes qui y figurent se donnent corps et âmes pendant des mois pour créer un film. On voulait donc les mettre en avant, car sans eux, il n’y aurait pas de cinéma belge" développe la présentatrice du programme.