Coup de pouce "du local dans mon point de vente" : 153 commerces rejoignent le projet

Au mois de mars, le coup de pouce "du local dans mon point de vente" était lancé. L'objectif? Soutenir des points de vente des secteurs bio, vrac et circuits courts. S'ils étaient 127 à avoir répondu présents pour le premier appel, de nouveaux points de vente se sont rajoutés.

Si la pandémie du Coronavirus avait eu un effet positif sur les petits points de vente indépendants, type vrac ou magasin en circuit court, la tendance s'est inversée depuis. La faute aux différentes crises, dont celle sur le pouvoir d'achat. Pour les points de vente, cette situation s'est alourdie avec l'augmentation des coûts de l'énergie, salariaux et des matières premières.

"Cela permet de soutenir des filières à un moment où c’est compliqué", nous explique Thomas Moreau, l'un des gérants d'un des magasins participants. "Cela permet aussi de relancer du cash dans le système et aussi de recréer des habitudes chez les gens. La Wallonie avait une longueur d’avance sur le bio, mais le choc énergétique a fait mal. Le but de cet appel, c'est vraiment de faire revenir les gens et de soutenir les filières locales. Car les prix du bio ne sont pas plus chers qu'en grande surface."

Via un système de fidélisation de la clientèle, lié à des avantages financiers, assure une rémunération plus durable et constante aux points de vente. De plus, cet effet bénéficie en amont aux producteurs et transformateurs qui fournissent les points de vente. Enfin, ce coup de pouce permet à la clientèle de bénéficier de produits locaux et durables tout en maitrisant leur budget.

De 127, ils sont aujourd'hui 153 points de vente des secteurs du vrac qui sont soutenus. L'ensemble de ces commerces se lance dans la mise en pratique de ce coup de pouce avec comme finalité, de faciliter l'accès à une alimentation durable pour toutes et tous.

Cela se fera au travers de trois mécanismes proposés aux points de vente ci-dessous qui pourront choisir d'en activer un, deux ou les trois ensemble.

Les trois critères à respecter :

La mise en place d’une caisse de solidarité. Le montant récolté doublera grâce au financement de la Wallonie et permettra la mise en place d’une collaboration avec des épiceries sociales et restaurants sociaux.

La distribution de carnets de fidéli-bons à la clientèle qui permet de bénéficier de réduction sur les achats.

Un accompagnement personnalisé en marketing et communication afin d’attirer une clientèle plus nombreuse tout en informant mieux les consommateurs sur la plus value d'une consommation locale et durable.

Si vous souhaitez connaitre la liste complète des 153 points de vente de secteur en vrac bio et circuit court, le site manger demain en a fait une cartographie est accessible via ce lien : https://www.mangerdemain.be/mecas-soutien/