Coup de pouce aux agriculteurs pour se débarrasser de leurs pneus usagés

Une exploitation agricole comme celle de David Magotiaux à Menugoutte (Herbeumont) utilise encore aujourd'hui des centaines de pneus pour leurs silos et David explique que ces pneus deviennent de plus en plus vieux. " Les plus récents ont 25 ans et les plus acines 50 ans et ont tendance à se détériorer. Il penser à des alternatives pour maintenir les plastics de silos. "

Grâce au partenariat entre la Province, 38 communes et Idelux Environnement, une collecte en porte à porte est organisée et à un prix très avantageux. Le recyclage d'un pneu coûte 2,77 €. La Province et la commune mettent chacune Un Euro, tant et si bien qu'il ne reste que 0,77cc par pneu à payer pour l'agriculteur. " Le service est vraiment complet financièrement et logistiquement ", précise la Députée Provinciale à l'agriculture, Coralie Bonnet. Et ces pneus, ils pourront être à 85% recyclés. Le caoutchouc recyclé peut servir pour des terrains de sport synthétiques, dans de l'asphalte et même entrer dans la composition de nouveaux pneus.

Chaque commune participante va à présent avertir ses agriculteurs et l'action est prévue jusque fin 2024. https://www.province.luxembourg.be/