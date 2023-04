Coup de poing de Rudy Gobert à son propre coéquipier : que s’est-il vraiment passé ?

Pour mieux comprendre ce coup de sang inexplicable du Français, il convient sans doute de revenir quelques mois en arrière. L’été dernier, Minnesota fait en effet exploser tout son effectif pour s’offrir Rudy Gobert. Triple All-Star et trois fois élu meilleur défenseur NBA, le Français débarque donc chez les Wolves en échange de cinq joueurs (!) et quatre tours de drafts. Bonjour la pression…

Sauf que, malheureusement pour lui, l’acclimatation est difficile. A Utah, son club précédent, il était l’une des deux stars incontestées de l’équipe. Désormais, il se retrouve au beau milieu d’un parterre d’égos, mené par le bondissant Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, l’autre intérieur vedette des Loups.

Difficile de se frayer une place. Surtout au vu de son jeu offensif, un peu rustre et limité. Décrié par certains supporters qui ne comprennent pas le choix osé d’une direction qui a tout plaqué pour un seul joueur, Gobert voit ses stats baisser : de 15 points et 15 rebonds de moyenne, il passe à 13,4 points et 11 rebonds.

Les résultats collectifs de Wolves, orphelins pendant longtemps de Towns blessé, sont, eux, en dents de scie, la franchise du Minnesota ne parvenant pas à s’installer durablement dans le Top 8.