Coup de massue pour "Plus belle la vie" !

" Plus belle la vie " est l’une des émissions qui coûtent le plus cher à France 3 en termes de production et le programme est concurrencé par l’arrivée de nouvelles séries. France 2 diffuse " Un si grand soleil ", la petite sœur de " Plus belle la vie " dont les personnages habitent à Montpellier et évoluent dans différents endroits de la ville.

De plus, TF1 produit et diffuse deux soaps opéras modernes : "Demain nous appartient" et "Ici tout commence" qui touchent un public plus jeune, de quoi rendre la vie moins belle à " Plus belle la vie ".

Que les spectateurs se rassurent ! Les derniers épisodes devraient voir le jour d’ici cet été ou à la rentrée de 2022. En attendant, vous pouvez retrouver " Plus belle la vie " en replay sur Auvio et sur Tipik tous les jours vers 15h00.