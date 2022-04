Coup de jeune en perspective pour le site du Cinquantenaire : un projet du fédéral

Comme le précise le communiqué du gouvernement fédéral, "l’approche du Bicentenaire de la Belgique, en 2030, ainsi que les travaux déjà réalisés ou programmés par la Régie des bâtiments et Beliris pour la rénovation prévue des bâtiments du MRAH, de l’IRPA et du parc du Cinquantenaire, mais aussi la réflexion en cours quant au réaménagement du quartier européen et le lancement de l’initiative " New European Bauhaus " par la Présidente de la Commission européenne constituent des opportunités uniques pour revaloriser ce pôle culturel et récréatif, et en faire un lieu attractif de culture et de loisir jouant pleinement son rôle central dans la capitale de l’Europe".

Le gouvernement va donc élaborer un Masterplan en concertation avec les autorités communale, régionale et européenne "pour redonner une ambition à ce site exceptionnel". Une somme de 156 millions a d'ores et déjà été budgetisée, 80,6 millions à charge de Beliris, l'accord de coopération entre Bruxelles et l'état fédéral, le solde revenant à la Régie des Bâtiments.