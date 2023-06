Coup de gueule, boycott, show en conférence de presse : José Mourinho, le schtroumpf grognon a encore frappé

Invaincu en finale européenne depuis ses débuts, José Mourinho rêvait de perpétuer cette belle et flatteuse tradition. Il n’en sera finalement rien. Brutal retour sur terre pour un homme qui se voyait, déjà, emmener la Roma en Champions League l’année prochaine grâce à cette victoire en finale. Il n’en sera rien non plus.

Et sa Louve doit désormais garder un œil dans le rétroviseur en championnat. Avant la dernière journée, elle ne compte qu’un point d’avance sur la Juventus pour la dernière place qualificative pour l’Europa League. Interrogé, Mourinho a encore subtilement évoqué le sujet, profitant de l’occasion pour envoyer un dernier scud à son nouveau bouc émissaire préféré, Anthony Taylor : "On va tout faire pour se qualifier pour l’Europa League, on veut jouer sur la scène européenne. Et comme Taylor est un grand arbitre, espérons qu’il n’arbitre qu’en Champions League, comme ça, il fera uniquement des erreurs en Champions League et plus en Europa League."

Reste désormais à voir si Mourinho sera toujours à la barre romaine l’année prochaine. Depuis quelque temps, les médias français et italiens accordent leurs violons pour l’envoyer au PSG. Là où la pression est encore plus grande. Là où tout prend des proportions encore plus démentielles. Le mariage s’annonce détonnant. Pour le meilleur… et pour le pire ?