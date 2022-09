"Coup de foudre" Witsel à l’Atletico : pour Philippe Albert, il ne faut "pas essayer de copier tel ou tel club"

Le transfert d’Axel Witsel à l’Atlético Madrid a fait quelques sceptiques l’été dernier. Mais le Diable rouge a fait taire les critiques en s’adaptant très rapidement au système de Diego Simeone et à son replacement en défense centrale. Il a même été élu joueur du mois d’août dans son tout nouveau club. Cela commence bien, donc, mais comment ses débuts sont perçus en Espagne ? Tracy Rodrigo, notre consultante Liga, nous livre ses impressions.

Et sans surprise, elle fait état de médias plutôt élogieux à l’encontre du Diable Rouge : "Lorsque Simeone l’a mis à ce poste-là lors des matchs de préparation, il y a eu quelques petites questions. Mais finalement ce n’est pas si bête parce qu’il y a un problème en défense centrale. Gimenez, qui est le meilleur défenseur central, est souvent blessé et il y a un problème au niveau de la création du jeu et de la qualité de relance et avec Witsel, ça change complètement".

Le plateau de La Tribune est plutôt d’accord pour reconnaître la bonne forme de Witsel mais ils ne s’accordent pas tous sur l’éventualité de le placer en défense centrale chez les Diables Rouges. Pour Swann Borsellino, "ça pourrait peut-être au moins rebattre les cartes pour la sélection de certains joueurs. Quand vous savez qu’un joueur peut occuper deux positions, ça peut vous permettre de vous dire que si vous avez besoin d’un défenseur central, Witsel peut descendre et je peux prendre un milieu supplémentaire".

Tous sont cependant d’accord pour reconnaître qu’il paraît peu probable de voir Martinez tout changer. Philippe Albert pense en tout cas que Martinez doit avant tout "jouer avec les qualités de ses joueurs et pas essayer de copier tel ou tel club". Il trouve également que l’équipe perdrait en qualité au milieu de terrain : "Je ne change pas d’avis, pour moi c’est le meilleur six que l’on a depuis une dizaine d’années. Il est trop important à ce poste-là". Stéphane Strecker pense, lui, qu’au vu des prochaines échéances de moindre importance, il pourrait être intéressant de tester Witsel en défense centrale.