“Coup de foudre à Bora Bora” : une love story savoureuse avec Laëtitia Milot et Philippe Bas

"J’avais envie de tourner une comédie romantique depuis longtemps. J’avais besoin de jouer un rôle différent et de montrer une autre facette. Me retrouver dans un registre plus léger m’a fait du bien. Coup de foudre à Bora Bora est une vraie comédie romantique. Tout au long, on se demande pour qui va pencher le cœur de Valentine. C’est ce que j’ai aimé dans le scénario. Le scénario est bien ficelé" avait confié Laëtitia Milot dans une interview pour TF1.