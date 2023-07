Coup de filet des douanes belges et européennes : saisie d'une tonne et demi de cocaïne en Mer du Nord

1,5 tonne de cocaïne a été saisie en Mer du Nord, c’est le bilan d’une opération menée conjointement par les douanes belges et européennes.

Baptisée White Sea III, elle a eu lieu pendant un mois. Les criminels utilisent de plus en plus la technique du largage de drogue en mer.

Sur un mois, il y a eu 12 arrestations en Europe et près de 800 navires analysés et suivis. 79 navires ont été effectivement contrôlés.



La lutte se fait aussi dans le port. Rien que sur les six premiers mois de l’année, la douane a saisi plus de 43 tonnes de cocaïne dans le port d’Anvers, soit une augmentation de 21% par rapport à la même période de 2022.

La drogue est très souvent dissimulée dans des conteneurs et elle provient principalement de l’Equateur, du Panama et du Brésil.