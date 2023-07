Coup de coeur garanti : Enghien et le festival laSemo

Le festival LaSemo, 15ème anniversaire, c’est 3 jours de folies musicales : Selah Sue, Bern Harper et Typh Barrow pour les têtes d’affiche sur la scène du château. Un château entouré d’un parc historique.

A la limite de la Wallonie Picarde campe une commune riche d’histoire avec ce parc majestueux classé au Patrimoine Majeur de Wallonie. Il s’agit d’Enghien ou Edingen en flamand. Commune à facilités dépaysante et familiale. Son parc est accessible toute l’année gratuitement, ce qui permet de faire des balades, même avec des poussettes. Nous sommes au cœur de la cité médiévale des Ducs d’Arenberg. Et cette histoire, elle nous emmène au 17ème siècle, au moment où le Roi de France Henri IV vend le domaine à cette famille qui va faire rayonner ses jardins dans le monde entier. Au 20ème siècle, c’est la famille des Barons Empain qui marque aussi l’histoire du lieu. Et jusqu’en Egypte avec la cité-jardin d’Héliopolis.

Pour l’histoire, vous pouvez vous procurer des audioguides, mais pour la balade aussi, avec des parcours adaptés aux enfants. Et ce qui est particulier, c’est qu’on est au centre-ville, mais qu’on est plongé dans un havre de paix. A travers le parc, on découvre des animaux ou des statues, la nature à l’état pur aussi avec des

plans d’eau, des bois, des jardins, on n'est jamais au bout de nos surprises avec des jardins aux formes géométriques impressionnantes, on parle de jardins à la française.

Des fleurs à admirer

Vous aurez le choix entre différentes thématiques, le jardin des fleurs qui est plutôt type Renaissance italienne ou le jardin baroque des 7 étoiles ou le jardin des dahlias. Le parc d’Enghien est réputé pour son jardin qui est aussi le conservatoire européen du dahlia, ce qui veut dire que chaque année, on découvre de nouveaux spécimens. Le dahlia, c’est cette fleur ronde comme un pompon très épanouie de toutes les couleurs, on dirait une sorte de dentelle. La balade au milieu des dahlias vaut vraiment la peine, on a l’impression d’être au centre d’un tableau impressionniste.

Vous pourrez faire la visite en famille, en couple, mais aussi en groupe, tout est possible et il y a même des visites qui sortent carrément des sentiers battus. On appelle ça les visites “privilèges” et vous pouvez alors pénétrer dans des endroits plus insolites comme les souterrains ou encore la tour de la chapelle castrale par exemple....

Bref, si vous avez envie de respirer un bon bol d’air, sachez que le parc d’Enghien est considéré comme l’un des plus beaux d’Europe. La visite est gratuite toute l’année. Il y a aussi des infrastructures sportives et un parcours de golf. Toutes les infos sont sur le site Enghien-Edingen.be

https://www.enghien-edingen.be/fr/loisirs/tourisme/parc-enghien

Et si vous êtes tentés par un passage au festival LaSemo, ça démarre ce vendredi à 15H dans le parc :

https://www.lasemo.be/fr/