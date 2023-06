Coup de chaud sur la Grande Boucle : on vous raconte le réchauffement climatique à travers l’histoire du Tour de France

À l’aide de témoignages, d’images d’archives et de données climatiques inédites, Décrypte, l'équipe data et fact-checking de la RTBF, vous propose de parcourir les routes de France pour remonter le fil du réchauffement climatique. Entre bilan climatique de 120 ans de Grande Boucle et regard vers l’avenir. Avec cette question centrale : si le réchauffement s’intensifie, pourra-t-on toujours courir le Tour en juillet en toute sécurité ?