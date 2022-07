Coup de chaud en Belgique : les îlots de fraîcheur, ces lieux de nature indispensables pour contrer la chaleur en ville

La chaleur est au menu de la semaine : jusqu’à 36 degrés attendus ce week-end. Avec des températures pareilles, nombreux sont ceux qui vont se rafraîchir au parc ou en forêt. À la ville, ces lieux nature sont précieux et même indispensables.

"L’arbre, avec son système racinaire, puise l’eau dans le sol. Cette eau, par la photosynthèse, est remise par le feuillage en circulation dans l’air, et ce phénomène amène une diminution des températures de plusieurs degrés sous l’arbre et à distance proche de l’arbre", explique Stéphane Vanwijnsberghe, ingénieur et directeur de la sous-division Forêt et Nature à Bruxelles Environnement.