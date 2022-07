Toute au long de cette semaine : temps sec et chaud au programme, quelques nuages supplémentaires mercredi et vendredi viendront jouer les trouble-fêtes ! On note, cela dit, une petite "baisse" des températures en fin de semaine… avant de repartir à la hausse !

Pour lundi, tous les modèles utilisés ne sont pas encore d’accord sur le scénario : l’un donne 40° et l’autre 30°. La vérité se situera forcément entre les deux et la chaleur sera donc de la partie !