Fanny et Jean mènent une existence idéale dans le Paris des beaux quartiers. Tout semble leur réussir et ils filent le parfait amour. Mais lorsque Fanny recroise un jour par hasard Alain, un ancien camarade de lycée particulièrement sensible à son charme, elle commence à perdre pied. Ils décident alors de se revoir et se rapprochent de plus en plus, au grand dam de Jean...