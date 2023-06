Coup de chaleur pour les élèves du Collège Saint-Servais à Liège : "on a appelé l’ambulance"

Il fait chaud et dans certaines écoles, les classes ressemblent parfois à de véritables fournaises. C'est le cas au centre scolaire Saint-Benoît - Saint-Servais à Liège où la direction a envoyé un courrier aux élèves leur préconisant de bien s'hydrater. Un courrier qui évoque aussi des malaises ayant touché des élèves.

Les élèves sortent de l'école avec le sourire. Sans doute la fin des cours. Certains, par contre, semblent fatigués. Et ils confirment : dans certaines classes, c'est compliqué. "La fenêtre est toute petite et, l’après-midi, on a une exposition au soleil. Du coup, il fait très chaud", explique une adolescente.

C’est pas supportable, on en a marre.

"On a appelé l’ambulance", confirme une élève à propos des malaises. "On est en pleines révisions et on n’arrive pas à se concentrer avec la chaleur", étaye une autre. "C’est pas supportable, on en a marre, ajoute un élève. Maux de têtes, transpiration, des odeurs… Ce n’est pas possible".