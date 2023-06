Coup de cœur littéraire : "Le Guide" de Peter Heller, "un peu le Jack London de notre époque"

Quelques années après un été traumatique, Jack arrive au Kingfisher Lodge comme guide de pêche à la mouche auprès de riches et célèbres qui fuient la réalité morose d’une Amérique sous l’emprise du covid, dans les paysages sublimes du Colorado. Outre la rivière qui fourmille de truites multicolores, la riche chanteuse Alison K, la cliente qu’on lui confie, est irrésistible. Mais la menace et le danger viennent vite assombrir cette parenthèse enchantée. On peut entrer dans ce lodge mais difficilement en sortir… C’est le synopsis du nouveau roman de l’auteur américain Peter Heller, "Le Guide".

Après son roman à succès La Constellation du chien et La Rivière, Peter Heller crée un nouveau couple d’aventuriers, en reprenant son héros Jack. L’écrivain y fait encore une fois cohabiter l’expérience de la beauté de la nature et celle de la peur. Un roman à plusieurs histoires : la pêche à la mouche, une histoire d’amour et un thriller. Un coup de cœur de Gorian Delpâture. Suivez Le Guide avec son auteur, Peter Heller, dans Entrez sans frapper dans le podcast ci-dessus !