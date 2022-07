Coup de boule et exclusion de Zidane, tirs au but : 16 ans après la finale de Coupe du monde Italie-France

"Ce jour-là, ma maman est très fatiguée. Je sais que ma maman n’est pas bien mais ce n’est pas très grave non plus, confiait ZZ à l'Equipe. Ça m’interpelle néanmoins. Lui (Materazzi), il ne me parle pas de ma mère. Mais il a insulté ma sœur, qui était auprès de ma maman à ce moment-là. Il a déclenché quelque chose en parlant de ma sœur Lila. L’espace d’une seconde, et c’est parti… Je ne suis pas fier mais ça fait partie de mon parcours. À ce moment-là, j’étais plus fragile. C’est parfois dans ces moments que tu peux faire quelque chose qui n’est pas bien…"