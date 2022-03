Coup de bordure de Van Aert à Paris-Nice : trois questions à Gérard Bulens

Comment répartir les rôles chez Jumbo Visma ?

On a très bien joué dimanche du côté de Jumbo-Visma en offrant le maillot jaune à un Français pour ce Paris-Nice. Il y aura besoin d'un Laporte dans le futur. J'ai même eu le sentiment que Laporte était au-dessus de Van Aert, ce qui s'explique par la chute du Belge en début d'étape. Je ne serais pas surpris, si sprint il y a, qu'on sprinte pour le maillot jaune demain (mardi, avec une étape en ligne).

Ce vent ne peut-il parfois faire des dégâts encore plus considérables que la haute montagne ?

Oui, et c'est bien vu de la part de l'organisateur qui avait prévu un profil d'étape de ce genre. Encore fallait-il qu'il y ait un vent propice à une bordure. ASO, le tout-puissant, n'a pas encore la mainmise sur les conditions atmosphériques, mais les étapes sont bien dessinées pour qu'il y ait ce type de bagarre dans le peloton. Cette bagarre a été un peu ternie par le nombre de chutes, par l'utilisation de vélos très légers. Quand on a un vent de côté avec beaucoup de rafales, on a les dégâts que l'on connaît. Pour certains coureurs qui visaient le général, c'est une catastrophe : je pense à David Gaudu et Valentin Madouas, notamment.