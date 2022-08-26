Головні новини | Coup d'oeil dans l'actualité

Купівельна спроможність, рахунки за електроенергію, зарплати… часи стають усе важчими. Цієї суботи літр дизельного палива подорожчає ще на 9 центів...

Три найбільші бельгійські профспілки збираються, щоб підвести підсумки. Вони розглядають календар дій, починаючи з вересня, якщо нічого не зрушиться. Загальнонаціональний страйк може бути призначено на листопад. "Соціальний", тож початок нового навчального року в Бельгії обіцяє бути гарячим!

Настав час підвести підсумки туризму на узбережжі.

І це радше позитивно, коли в готелях велика кількість гостей... Рівень наповненості піднявся до 85%, тому номери були часто зайняті в липні та серпні. Цього літа близько 5 мільйонів туристів на день вирушили будувати замки з піску на бельгійському узбережжі…

В Україні 6 реакторів Запорізької АЕС досі відключені від української електромережі через пошкодження, спричинені пожежами...

Ситуація дуже критична на найбільшій атомній електростанції в Європі, яка знаходиться під контролем російської армії, оскільки електроенергія необхідна для охолодження реакторів.

український оператор запустив аварійну процедуру

Гігант "Total Energie" контратакує після публікації французької газети "Le Monde". Видання стверджує, що Total Energie постачає газ для російської армії. Це неправда, відповідає Total. Він гарантує, що газ, який видобувається в Сибіру його партнером "НОВАТЕК", експортується виключно за межі Росії.

На закінчення… автоспорт. Всі вихідні ревтимуть двигуни біля Спа-Франкоршам, де проходить Гран-прі Формули 1. У п’ятницю вдень ми починаємо з вільної практики. Великий день — неділя. Слідкувати за Tipik на ТБ, якщо вам подобається...