Головні новини | Coup d'oeil dans l'actualité

Pouvoir d'achat, factures d'énergie, salaires…les temps sont de plus en plus durs. Le litre de diesel augmente encore de 9 centimes ce samedi. Les trois grands syndicats belges se retrouvent pour faire le point. Ils envisagent un calendrier d’actions, dès septembre, si rien ne bouge. Une grève générale nationale pourrait être programmée en novembre. La rentrée " sociale " s’annonce chaude, en Belgique !

C’est l'heure du bilan pour le tourisme à la Côte. Et il est plutôt positif avec un peu plus de vacanciers dans les hôtels...Le taux d’occupation est grimpé à 85 % : les chambres étaient donc souvent occupées en juillet et août. Environ 5 millions de touristes d'un jour sont allés faire des châteaux de sable à la côte belge, cet été…

En Ukraine, les 6 réacteurs de la centrale Zaporija sont toujours déconnectés du réseau électrique ukrainien en raison des dégâts causés par les incendies…La situation est très critique dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, sous contrôle de l'armée russe puisque l'électricité est indispensable pour refroidir les réacteurs. l'opérateur ukrainien a lancé une procédure d'urgence

Le géant " Total Energie " contre-attaque, après les révélations du journal français " Le Monde ". Le quotidien affirme que Total Energie fournit du kérozène à l’armée russe. C’est faux, répond Total. Qui assure que le gaz extrait en Sibérie par son partenaire NOVATEC est exclusivement exporté en dehors de la Russie.

Enfin, du sport automobile. Les moteurs vont rugir tout ce week-end du côté de Spa Francorchamps, où se tient un Grand Prix de Formule 1. On démarre par les essais libres vendredi après midi. Le grand jour, c’est dimanche. A suivre sur Tipik en télé si vous aimez ça!