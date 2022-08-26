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Ukraine - Україна

Головні новини | Coup d'oeil dans l'actualité

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Купівельна спроможність, рахунки за електроенергію, зарплати… часи стають усе важчими. Цієї суботи літр дизельного палива подорожчає ще на 9 центів...

Три найбільші бельгійські профспілки збираються, щоб підвести підсумки. Вони розглядають календар дій, починаючи з вересня, якщо нічого не зрушиться. Загальнонаціональний страйк може бути призначено на листопад. "Соціальний", тож початок нового навчального року в Бельгії обіцяє бути гарячим!

 

Настав час підвести підсумки туризму на узбережжі.

І це радше позитивно, коли в готелях велика кількість гостей... Рівень наповненості піднявся до 85%, тому номери були часто зайняті в липні та серпні. Цього літа близько 5 мільйонів туристів на день вирушили будувати замки з піску на бельгійському узбережжі…

 

В Україні 6 реакторів Запорізької АЕС досі відключені від української електромережі через пошкодження, спричинені пожежами...

Ситуація дуже критична на найбільшій атомній електростанції в Європі, яка знаходиться під контролем російської армії, оскільки електроенергія необхідна для охолодження реакторів.

український оператор запустив аварійну процедуру

 

Гігант "Total Energie" контратакує після публікації французької газети "Le Monde". Видання стверджує, що Total Energie постачає газ для російської армії. Це неправда, відповідає Total. Він гарантує, що газ, який видобувається в Сибіру його партнером "НОВАТЕК", експортується виключно за межі Росії.

 

На закінчення… автоспорт. Всі вихідні ревтимуть двигуни біля Спа-Франкоршам, де проходить Гран-прі Формули 1. У п’ятницю вдень ми починаємо з вільної практики. Великий день — неділя. Слідкувати за Tipik на ТБ, якщо вам подобається...

Pouvoir d'achat, factures d'énergie, salaires…les temps sont de plus en plus durs. Le litre de diesel augmente encore de 9 centimes ce samedi. Les trois grands syndicats belges se retrouvent pour faire le point. Ils envisagent un calendrier d’actions, dès septembre, si rien ne bouge.  Une grève générale nationale pourrait être programmée en novembre. La rentrée " sociale " s’annonce chaude, en Belgique !

 

C’est l'heure du bilan pour le tourisme à la Côte. Et il est plutôt positif avec un peu plus de vacanciers dans les hôtels...Le taux d’occupation est grimpé à 85 % : les chambres étaient donc souvent occupées en juillet et août. Environ 5 millions de touristes d'un jour sont allés faire des châteaux de sable à la côte belge, cet été…

 

En Ukraine, les 6 réacteurs de la centrale Zaporija sont toujours déconnectés du réseau électrique ukrainien en raison des dégâts causés par les incendies…La situation est très critique dans la plus grande centrale nucléaire d'Europe, sous contrôle de l'armée russe puisque l'électricité est indispensable pour refroidir les réacteurs. l'opérateur ukrainien a lancé une procédure d'urgence

 

Le géant " Total Energie " contre-attaque, après les révélations du journal français " Le Monde ". Le quotidien affirme que Total Energie fournit du kérozène à l’armée russe. C’est faux, répond Total. Qui assure que le gaz extrait en Sibérie par son partenaire NOVATEC est exclusivement exporté en dehors de la Russie.

 

Enfin, du sport automobile. Les moteurs vont rugir tout ce week-end du côté de Spa Francorchamps, où se tient un Grand Prix de Formule 1. On démarre par les essais libres vendredi après midi. Le grand jour, c’est dimanche. A suivre sur Tipik en télé si vous aimez ça!

 

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