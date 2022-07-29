Підсумок новин тижня | Coup d'oeil dans l'actualité

Це називається перехресним полюванням липністів та серпністів. Багато бельгійців повертаються з відпустки цими вихідними, а інші в дорозі. Що традиційно породжує масу заторів! Ми говоримо про "чорні вихідні на дорогах", адже затори будуть місцями дуже щільними і протягом кількох днів. Традиційно найбільш відвідуваними відпочиваючими є автошляхи до моря та на південь країни.

В Арденнах очікуйте зустріти багато людей також біля Лібрамонта, де до понеділка проходить знаменитий Сільськогосподарський ярмарок. Це місце зустрічі сільськогосподарського світу, а також подія, яка дуже популярна серед сімей. На майданчику присутні 700 експонентів. Програма завантажена. Минуло два роки, як ярмарок скасували через Covid.

У Франції. Двоє підпалювачів спали в тюрмі. Обидва викликали лісові пожежі на півдні Франції. Один із них, волонтер-пожежник, сказав, що зробив це, щоб відчути адреналін.

В США. Щонайменше 43 клініки припинили робити аборти, більше половини з них знаходяться в Техасі. Це наслідок рішення Верховного суду США, який більше не гарантує жінкам право на аборт.

Все ще в Сполучених Штатах, Повний скелет горгозавра, динозавр, двоюрідний брат тиранозавр, проданий на аукціоні за понад 6 мільйонів доларів!

Це один із найдорожчих динозаврів, коли-небудь проданих.

Нарешті...її техніка відома в усьому світі. Бейонсе знову в новинах, сьогодні ввечері випустивши свій новий альбом. У "Ренесанс", так називається альбом, 16 треків. Деякі дуже танцювальні, інші більш романтичні. Ми дозволили собі бути в музиці з тим самим Хаусом "break my soul", який, звичайно, є частиною альбому Queen B!