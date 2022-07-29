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Ukraine - Україна

Підсумок новин тижня | Coup d'oeil dans l'actualité

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Це називається перехресним полюванням липністів та серпністів. Багато бельгійців повертаються з відпустки цими вихідними, а інші в дорозі. Що традиційно породжує масу заторів! Ми говоримо про "чорні вихідні на дорогах", адже затори будуть місцями дуже щільними і протягом кількох днів. Традиційно найбільш відвідуваними відпочиваючими є автошляхи до моря та на південь країни.

 

В Арденнах очікуйте зустріти багато людей також біля Лібрамонта, де до понеділка проходить знаменитий Сільськогосподарський ярмарок. Це місце зустрічі сільськогосподарського світу, а також подія, яка дуже популярна серед сімей. На майданчику присутні 700 експонентів. Програма завантажена. Минуло два роки, як ярмарок скасували через Covid.

 

У Франції. Двоє підпалювачів спали в тюрмі. Обидва викликали лісові пожежі на півдні Франції. Один із них, волонтер-пожежник, сказав, що зробив це, щоб відчути адреналін.

 

В США. Щонайменше 43 клініки припинили робити аборти, більше половини з них знаходяться в Техасі. Це наслідок рішення Верховного суду США, який більше не гарантує жінкам право на аборт.

 

Все ще в Сполучених Штатах, Повний скелет горгозавра, динозавр, двоюрідний брат тиранозавр, проданий на аукціоні за понад 6 мільйонів доларів!

Це один із найдорожчих динозаврів, коли-небудь проданих.

 

Нарешті...її техніка відома в усьому світі. Бейонсе знову в новинах, сьогодні ввечері випустивши свій новий альбом. У "Ренесанс", так називається альбом, 16 треків. Деякі дуже танцювальні, інші більш романтичні. Ми дозволили собі бути в музиці з тим самим Хаусом "break my soul", який, звичайно, є частиною альбому Queen B!

Усі ці вихідні будуть літніми, але без зайвої спеки. Погода буде переважно сухою, навіть якщо місцями, зокрема на південному сході країни, збережеться ризик зливи або грози.

Стовпчики термометру будуть коливатись піде від 21 до 28 градусів, але ночі можуть бути холодними в долинах Арденн. Анонсуємо повернення значно теплішої погоди на початок тижня

@AFP

 

Coup d'oeil dans l'actualité

 

On appelle ça le chasse croisé des juilletistes et des aoûtiens. Beaucoup de belges rentrent de vacances ce week-end, alors que d'autres prennent la route. Ce qui donne traditionnellement lieu à pas mal d'embouteillages ! On parle de "week-end noir sur les routes" , car le trafic sera très dense par endroits et pendant plusieurs jours. Les autoroutes vers la mer et vers le sud du pays sont traditionnellement les plus fréquentées par les vacanciers .

 

Dans les Ardennes attendez-vous à croiser du monde aussi du côté de Libramont, où se tient jusque lundi la célèbre Foire agricole. C'est LE rendez vous du monde agricole, mais aussi un événement très apprécié des familles. 700 exposants sont présents sur le site. Le programme est chargé. Cela faisait deux ans que la foire était annulée pour cause de Covid.

 

En France. Deux pyromanes ont dormi en prison. Tous deux ont allumé des incendies de forêt dans le sud de la France. L'un d'eux, pompier volontaire, a déclaré qu'il l'avait fait "pour ressentir de l'adrénaline".

 

Aux Etats-Unis, au moins 43 cliniques ont arrêté de pratiquer des avortements. Plus de la moitié se situent au Texas. C'est la conséquence d'une décision de la Cour Suprême des USA, qui ne garantit plus aux femmes le droit à l'avortement.

 

Toujours aux Etats-Unis, un squelette complet de Gorgosaurus, un dinosaure cousin du T-Rex, a été vendu pour + de 6 millions de dollars aux enchères! C'est l'un des dinosaures les plus chers jamais vendus.

 

Enfin...son déhanché est célèbre dans le monde entier. Beyoncé refait parler d'elle, avec la sortie cette nuit de son nouvel album, "Renaissance". L'album très attendu de Queen B comporte 16 titres: des balades mais aussi des titres très dansants comme le très House "Break my soul".

 

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