Підсумок новин тижня | Coup d'oeil dans l'actualité

Coup d'oeil dans l'actualité

On appelle ça le chasse croisé des juilletistes et des aoûtiens. Beaucoup de belges rentrent de vacances ce week-end, alors que d'autres prennent la route. Ce qui donne traditionnellement lieu à pas mal d'embouteillages ! On parle de "week-end noir sur les routes" , car le trafic sera très dense par endroits et pendant plusieurs jours. Les autoroutes vers la mer et vers le sud du pays sont traditionnellement les plus fréquentées par les vacanciers .

Dans les Ardennes attendez-vous à croiser du monde aussi du côté de Libramont, où se tient jusque lundi la célèbre Foire agricole. C'est LE rendez vous du monde agricole, mais aussi un événement très apprécié des familles. 700 exposants sont présents sur le site. Le programme est chargé. Cela faisait deux ans que la foire était annulée pour cause de Covid.

En France. Deux pyromanes ont dormi en prison. Tous deux ont allumé des incendies de forêt dans le sud de la France. L'un d'eux, pompier volontaire, a déclaré qu'il l'avait fait "pour ressentir de l'adrénaline".

Aux Etats-Unis, au moins 43 cliniques ont arrêté de pratiquer des avortements. Plus de la moitié se situent au Texas. C'est la conséquence d'une décision de la Cour Suprême des USA, qui ne garantit plus aux femmes le droit à l'avortement.

Toujours aux Etats-Unis, un squelette complet de Gorgosaurus, un dinosaure cousin du T-Rex, a été vendu pour + de 6 millions de dollars aux enchères! C'est l'un des dinosaures les plus chers jamais vendus.

Enfin...son déhanché est célèbre dans le monde entier. Beyoncé refait parler d'elle, avec la sortie cette nuit de son nouvel album, "Renaissance". L'album très attendu de Queen B comporte 16 titres: des balades mais aussi des titres très dansants comme le très House "Break my soul".