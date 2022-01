Coup d’œil sur la Belgian Music Week chez Jam

On ne vous présente plus Reinel Bakole, l’artiste pluridisciplinaire décrite il y a quelques mois comme “notre nouvelle reine afro-soul” par l’une de nos consœurs. Combinant musique et danse contemporaine, cette artiste singulière s’éloigne des conventions pour nous emmener dans un univers sans pareil, où les énergies se croisent et s’entremêlent. Volatiles et visuelles, ses chansons sont rythmées de sonorités jazz et néo-soul, et racontent des histoires profondes et sincères.