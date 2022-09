Coup d’œil dans le rétroviseur : Jacques Dutronc interprète "L’opportuniste" en 1969

On remonte les temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 1969, Mathieu vous propose de vous replonger avec un grand standard de la chanson française, Jacques Dutronc chante L’opportuniste dans une émission qui s’appelait Comix à gogo dans un décor psychédélique des années sixties réalisé par André Frankin.

Cette année-là, c’est aussi l’époque ou le permis de conduire devient obligatoire en Belgique, le métro de Bruxelles est inauguré, un Belge remporte tous les maillots du Tour de France mais aussi après 4 jours de vol, c’est à 3h56, le 21 juillet 1969 que Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire.

Regardez plutôt !