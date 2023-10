Le 5 octobre 2017, une bombe dans le monde du cinéma. Le New York Times publie une série d’accusations de harcèlement sexuel à l’encontre du puissant producteur de cinéma américain Harvey Weinstein.

C’est le 5 octobre 1951 qu’est né Bob Geldof, le chanteur des Boomtown Rats.

Le 6 octobre 1969, George Harrison parvient enfin à placer un de ses titres sur une face A de 45 tours. C’est une réussite puisque le 6 octobre 1969, "Something" sera numéro 1.

"We Will Rock You", ce morceau est sorti le 7 octobre 77. En fait, l’idée revient à Brian May, le guitariste de Queen. Il avait toujours rêvé de faire participer le public. On peut dire que c’est réussi…