Coup d’œil dans le rétro, François De Brigode évoque Springsteen, Aerosmith, Freddie Mercury, Roger Waters…

Le 4 septembre 2002, " The Rising " est le vinyle qui va se retrouver dans les bacs. Mais c’est surtout un album de Bruce Springsteen largement consacré aux attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001. L’album sera numéro 1.

Le 5 septembre 1998, Aerosmith est enfin numéro 1 des singles aux Etats-Unis. Il faut dire que le morceau " I don’t want to miss a thing " fait partie de la bande originale du film " Armageddon ".

C’est le 5 septembre 1946, à Zanzibar, que Freddie Mercury va pousser ses premiers cris. Il est défini parfois de manière laconique, sur Google, comme étant le chanteur emblématique de " Queen " et un showman hors du commun.

Le 6 septembre 1943, Roger Waters voit le jour. On rappelle aux ignares qu’il est le cofondateur et bassiste de Pink Floyd. Il est l’initiateur et le compositeur quasi exclusif de " The Wall ".

Le duo anglais de new wave Soft Cell est au sommet des hit-parades avec ''Tainted Love''. C’est un 5 septembre 1981.

Le 6 septembre 2001, le groupe " Earth, Wind and Fire " annonce que sa tournée du 30e anniversaire sera sponsorisée par Viagra.

Le 7 septembre, Chrissie Hynde, la chanteuse des Pretenders vient sur Terre. Et on peut le dire, elle est toujours là en force !

Keith Moon, le batteur des Who meurt chez lui après avoir absorbé 32 tablettes de médicaments contre son alcoolémie.