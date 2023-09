Coup d’œil dans le rétro, François De Brigode évoque Philippe Croizon, Dee Dee Ramone, Jimi Hendrix...

Décès d’un acteur qui avait une voix et une gueule, Charles Gérard, le 19 septembre 2019. Le meilleur ami de Jean-Paul Belmondo, il le fera jouer dans tous ses films, entre autres " L’animal " et " L’incorrigible ".

Le 19 septembre 1981, les Stones sont numéro 1 en Angleterre avec l’album " Tattoo you ". Il contient 2 énormes tubes : " Star me up " et " Slave ". Pete Townshend, le guitariste des Who chante dans les chœurs de " Slave ".

Le 20 septembre 1961, Johnny Hallyday donne son premier grand concert à l’Olympia et il va lancer, à ce moment-là, le twist en France.

C’est le 21 septembre 1972 que Liam Gallagher est né à Manchester. Ce garçon est un oasis de tranquillité.

Le 22 septembre 1979, Gary Numan est 2 fois numéro 1. D’abord avec son premier album solo " The Pleasure Principle " et ensuite avec son single " Cars ".