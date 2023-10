Coup d’œil dans le rétro, François De Brigode évoque Nico, Sting, les Specials, George McCrae…

Le 17 octobre 1995, Keith Moore, l’ancien comptable de Sting est incarcéré pour 6 ans. Il a détourné 6 millions d’euros du compte de l’ex-chanteur de Police.

Naissance le 17 octobre 1934 de Rico Rodriguez, tromboniste de ska et de reggae chez les Specials.

Le 18 octobre 1977, c’est une page importante du terrorisme d’extrême gauche qui se tourne. Avec le suicide collectif des membres de la bande à Baader, dans leur cellule de la prison de Stuttgart.

Une naissance qui a marqué le monde de la Soul Music, et on peut dire aussi du disco. C’est celle de George McCrae, le 19 octobre 44. On se souvient de son hit " Rock Your Baby ".