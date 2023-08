Le 28 août 1963, il y a 60 ans, après la marche contre les discriminations raciales aux USA, le pasteur noir américain Martin Luther King, prononce son célèbre discours "I have a dream" à Washington DC, devant 250.000 personnes. Il rêve d’une Amérique fraternelle, où Blancs et Noirs seraient unis et libres. La foule massée aura droit à quelques "protest songs" interprétées par des artistes noirs mais aussi Bob Dylan, Joan Baez et Peter, Paul and Mary.

Il y a 35 ans, Tina Turner était au sommet des ventes avec ''What’s Love got to do with it'', son premier n°1 en solo et fera d’elle l’artiste féminine la plus âgée à se hisser au sommet du classement, elle avait 44 ans.