Coup d’œil dans le rétro, François De Brigode évoque le drame du World Trade Center, les Stones, Moby, Michael Jackson…

Le 12 septembre 1963 est présenté, au Salon de l’automobile de Paris, la première Porsche 911. Elle reste très célèbre.

le 11 septembre 2015, les Insus font un concert au Point éphémère à Paris

Johnny Cash ne dira plus jamais " Hello I am Johnny Cash ". Il décède à 71 ans, le 12 septembre 93.

Jean-Luc Godard décède le 13 septembre 2022. Cinéaste de génie, adulé à l’époque de la Nouvelle vague, décrié par d’autres, on pense évidemment à " A bout de souffle " avec Jean-Paul Belmondo.

Le 13 septembre 1965, les Beatles sortent " Yesterday " aux États-Unis. Il en existe près de 3000 reprises. Chuck Berry avait dit " Une chanson est une chanson, mais il y a des chansons plus grandes que les autres, et celle-ci en fait partie ".